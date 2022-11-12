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'Demek ki bir kişi eksik oynamalıyız!' Jorge Jesus'tan Giresunspor yenilgisi sonrasında olay sözler!

12.11.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sarı - lacivertlilerin hocası hala lider olduklarını belirtirken, "Demek ki bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Demek ki bir kişi eksik oynamalıyız!' Jorge Jesus'tan Giresunspor yenilgisi sonrasında olay sözler!

Spor haberleri: Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, konuk ettiği rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 10 kişi kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda takımını orta sahada topladı ve taraftarları selamlamalarını istedi.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ;

"MAÇA İYİ BAŞLAMIŞTIK AMA..."

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"Beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik."

"DEMEK Kİ 1KİŞİ EKSİK OLMALIYIZ"

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"Ligde hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde mağlubiyetimiz var. Bu da gösteriyor ki bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor."

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Giresunspor Jorge Jesus fenerbahçe

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