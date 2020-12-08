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Demet Akalın açıkladı! Okan Kurt'a Survivor teklifi geldi

08.12.2020 16:29 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın açıkladı! Okan Kurt'a Survivor teklifi geldi

Survivor 2021 kadrosu merak konusu olurken adaya gidecek ünlü isimler de belli olmaya başladı. Demet Akalın sevgilisi Okan Kurt'a Survivor teklifi geldiğini açıkladı.

Tv8'in çok izlenen yarışma programı Survivor 2021'in ilk yarışmacısının Cemal Hünal olduğu duyurulmuştu. Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nın isimleri de gündemdeyken bir açıklama da Demet Akalın'dan geldi.

Oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek üçüncü kişinin Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.

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Survivor'ın iyi bir takipçisi olan Demet Akalın 'Acun, Okan Kurt'u Survivor'a davet etti' dedi.

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'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklayan Akalın'ın eski eşine gözler çevrildi.

Okan Kurt’un henüz kararını vermediği öğrenildi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
acun şanslı..o kadar çok cins varki prim yapmak isteyen..hiç zorlanmayacak yani...
yalamsır sırf gündemde kalmak için kendi kendine glein güvey oluyor hem gitse nolcak ki kendi oturduğu yerden kalkamaz tembel pasakli biri bu demet ...

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