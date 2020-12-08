Demet Akalın açıkladı! Okan Kurt'a Survivor teklifi geldi

Tv8'in çok izlenen yarışma programı Survivor 2021'in ilk yarışmacısının Cemal Hünal olduğu duyurulmuştu. Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nın isimleri de gündemdeyken bir açıklama da Demet Akalın'dan geldi.

Oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek üçüncü kişinin Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.

Survivor'ın iyi bir takipçisi olan Demet Akalın 'Acun, Okan Kurt'u Survivor'a davet etti' dedi.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklayan Akalın'ın eski eşine gözler çevrildi.

Okan Kurt’un henüz kararını vermediği öğrenildi.

