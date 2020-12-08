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Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i Batuhan Karacakaya Survivor'a mı gidiyor?

08.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i Batuhan Karacakaya Survivor'a mı gidiyor?

Survivor 2021'in kadrosu şekillenmeye başlıyor. Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021'e gideceği iddia edildi.

23 yaşındaki Batuhan Karacakaya, bir dönem rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile şöhrete kavuşmuştu.

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BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

'Bıçak Sırtı'nın Murat'ı, 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olan, son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve henüz 23 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın değişimi, sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor. İşte, Survivor 2021'de yarışacak Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler...

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Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış. Genç oyuncu o günleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

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"Sağır Oda'da bir Türkmen çocuğu oynamıştım, 5 dakikalık bir roldü. Ben yedektim aslında. Diğer çocuk ateşlenince onun yerine oynadım. Çok duygusal bir sahneydi, teröristler arkamda kamyon patlatıyor, kardeşim ağlıyordu. İlk sahnede ağladım. “Bıçak Sırtı”nın yönetmeni Selim abi o sahneyi izleyip “Ben bu çocuğu istiyorum” demiş. Şans işte..."

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Sonrasında "Büyük Buluşma" ve "Beşinci Boyut" gibi televizyon filmlerinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın ilk uzun soluklu dizisi "Bıçak Sırtı". Karacakaya, kadrosunda Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Melisa Sözen, Mehmet Günsür gibi usta isimleri buluşturan dizi için oyunculuk eğitimi de almıştı.

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