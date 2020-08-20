MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli Habib Çaylı için harekete geçti

Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli Habib Çaylı için harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Bursa'da çalışırken 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı gündem oldu. Çaylı'nın kredi borcu olduğu ortaya çıkınca Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli hareketi geçti. Ünlü isimler Çaylı'nın 35 bin liralık kredi borcunu ödeme sözü verdi.

Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli Habib Çaylı için harekete geçti

Osmangazi Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Habib Çaylı, geçen hafta sabah saatlerinde temizlik yaparken çöp konteynerinin yakınında siyah bir torba buldu. Torbanın içinde çöp olduğunu düşünen Çaylı, eline aldığı poşeti açınca içinde para olduğunu gördü. Durumu hemen amirlerine bildiren Çaylı, bulduğu parayı müdürüyle birlikte Çekirge Polis Merkez Amirliği’ne götürdü. Parayı polise teslim eden Çaylı, sahibinin bulunmasını istedi. Torbada 110 bin lira olduğunu belirleyen polis ekipleri, sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

BORCUMA RAĞMEN PARAYI TESLİM ETTİM

İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olduğu belirtilen Çaylı, "Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Durumu hemen çavuşuma bildirdim ve onunla birlikte karakola giderek bu parayı teslim ettim. 2 ayrı bankadan kredi çektim. Ben bu parayı bulup, polise götürdüğüm için sevindim. Belki de paranın sahibi arabasını sattı, belki ev alacak, belki ihtiyaç sahibi biri diye düşündüm. İnşallah paranın sahibi bulunacak ve bulununca da kendisiyle görüşmek, tanışmak isterim. Borcuma rağmen bu parayı teslim ettim, çünkü haram para istemiyorum. Haram para kursağımdan geçmesin. Helal para istiyorum, ekmeğimin peşindeyim" dedi.

KREDİ BORCU SANATÇILAR TARAFINDAN ÖDENECEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından Alişan ve Demet Akalın, bir televizyondaki sabah programında temizlik işçisi Habib Çaylıyı konuk etti. İki şarkıcı, Çaylının iki bankaya toplam 35 bin lira kredi borcunu öğrendikten sonra harekete geçerek, borçlarını karşılayacaklarını söyledi. Programın konuğu olan bir diğer şarkıcı Mustafa Ceceli de destek sözü vererek, Dünya, senin gibi iyi kalpli insanlar sayesinde ayakta duruyor. Yapmış olduğun şey hem bizlere hem de yeni nesle çok büyük bir örnek. Haram para yemem demişsin, bunu da ispatlamış ve kanıtlamışsın. Dileriz ki gizliden açıktan buna yönelen insanlara da ders olur. Ben de Demet ve Alişanın pastasına katkı sağlamak isterim, o yüzden Allah senden razı olsun dedi.

Programda ayrıca Çaylının kredi borcunun hafta sonu ödeneceği kaydedilirken, aynı zamanda çocuk odası ve giysi dolabı ihtiyacının da giderileceğinin sözü verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildiMini etekle frikik verdi! Hemen sildi
MasterChef'te finale adını yazdırdı!MasterChef'te finale adını yazdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Benim Stilim fenomeni Bahar Candan’dan yeni frikik!
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında? Serhat ve Eray barıştı mı?
Serhat ve Eray barıştı mı? MasterChef Serhat gündem oldu
Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan mı? Fatih Ürek yerine Seda Sayan mı geçti?
En yakın arkadaşının yerini mi aldı? Flaş iddia
Seda Sayan estetik yaptırırken paylaştı! Dudağını kaldırttı
Dudağını kaldırttı! O anları paylaştı
MasterChef Barbaros'un eski hali şaşırttı! Barbaros Yoloğlu kimdir?
MasterChef Barbaros'un eski hali şaşırttı
Kuaförüm Sensin bugün neden çıkmadı? Kuaförüm Sensin sunucusu kim oldu? Gözde Kansu ayrıldı mı?
Sunucu değişti program yayınlanmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.