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  4. Demet Akalın bir dönem fotoğrafçısı olan Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu! "Hira’yla dalga geçen videolar yaptı”

Demet Akalın bir dönem fotoğrafçısı olan Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu! "Hira’yla dalga geçen videolar yaptı”

02.11.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Hafta içi her gün canlı yayınla izleyici karşısına çıkan Demet Akalın programında eskiden beraber çalıştığı Dilan Polat ile ilgili ilk kez konuştu.

Demet Akalın bir dönem fotoğrafçısı olan Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu! "Hira’yla dalga geçen videolar yaptı”

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Evlerine gece saatlerinde polis baskını yapılan ve gözaltına alınan çift ile ilgili haberler yakından takip ediliyor.

Demet Akalın, kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başlayan eski fotoğrafçısı Dilan Polat'la ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Yeni programı Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'da dikkat çeken açıklamalar yapan Akalın “Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi.” dedi.

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Ünlü isim açıklamasında “Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım. Benimle ve Hira’yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm!” cümlelerine yer verdi.

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Demet Akalın Dilan Polat Gülşen ele

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