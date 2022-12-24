Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın Survivor paylaşımına yorum: Gerçek Survivor ne zaman?

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosuna katılan sosyal medya fenomenlerini duyurdu. Ocak ayı sonunda yayınlanmaya başlayacak olan Survivor'a sosyal medya fenomenleri Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan da katıldı.



"BUNLARI ANCAK HİRA İZLER"

Geçtiğimiz yıllarda sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, açıklanan kadroyu beğenmedi. Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapan şarkıcı, "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor 2023'ün kadrosunda açıklanan isimleri ise şu şekilde; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan. Yarışmanın yeni sezon tarihi ise henüz bilinmiyor.

