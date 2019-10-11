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Demet Akalın'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı sürerken Demet Akalın'dan alkış toplayan bir hareket geldi. Askerlere olan desteğini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, yarın vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Demet Akalın'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın, son olarak yarın vereceği konserin gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbi'mden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı..." dedi.

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ALİŞAN TEBRİK ETTİ

Demet Akalın bu anlamlı davranışına ilk destek yakın dostu Alişan'dan geldi. Akalın'ın paylaşımını gören Alişan alkış emojileri koyarak şarkıcıyı tebrik etti.

Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı için yaptığı başka bir paylaşımda ise "Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan şanlı Türk Ordumuza destek olmak için; ben de evimi, iş yerimi ve sosyal medya hesaplarımı bayraklarla donatıyorum! Haydi sen de destekle, şehitlerimiz için #AsBayrakları" dedi.

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demet akalın Barış Pınarı Harekatı

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