Demet Akalın'dan bomba Kaan Urgancıoğlu paylaşımı!

Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın Twitter'dan ''Ceylin sen ruh hastası mısın? İki keyif aldık'' paylaşımı yapmıştı.

Pınar Deniz ise Akalın'a, ''Öyle demeyelim de'' yanıtını vererek gülümsetmişti. İkilinin güldüren diyaloğuna, ''Demet Hanım çok ciddiye almasak'', ''Demet başladı yine mesaiye'' ve ''Benim olayları kafamda kurma şeklim ektedir'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Demet Akalın bu kez de Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ilgili, "Ilgaz savcının adını unutturacak kadar gerçek oynaması sinirlerim bozuldu" dedi ve "En İyi Erkek Oyuncu" etiketini de ekledi.



