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Demet Akalın'dan bomba Kaan Urgancıoğlu paylaşımı!

17.10.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın sosyal medyada yine gündem oldu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Demet Akalın'dan bomba Kaan Urgancıoğlu paylaşımı!

Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın Twitter'dan ''Ceylin sen ruh hastası mısın? İki keyif aldık'' paylaşımı yapmıştı.

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Pınar Deniz ise Akalın'a, ''Öyle demeyelim de'' yanıtını vererek gülümsetmişti. İkilinin güldüren diyaloğuna, ''Demet Hanım çok ciddiye almasak'', ''Demet başladı yine mesaiye'' ve ''Benim olayları kafamda kurma şeklim ektedir'' gibi yorumlar yapılmıştı.

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Demet Akalın bu kez de Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ilgili, "Ilgaz savcının adını unutturacak kadar gerçek oynaması sinirlerim bozuldu" dedi ve "En İyi Erkek Oyuncu" etiketini de ekledi.


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Demet Akalın Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi sosyal medya Pınar karakteri
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