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  4. Demet Akalın'dan Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta için bomba yorum

Demet Akalın'dan Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta için bomba yorum

29.04.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'ı aldatan Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraf sonrası şarkıcı Demet Akalın'dan şok bir yorum geldi.

Demet Akalın'dan Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta için bomba yorum

Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya’ya giden Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta’ya evlenme teklifinde bulunmuştu.

Yaman ile evleneceği konuşulan Diletta Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi. Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.

Can Yaman’ın evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandıCan Yaman’ın evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Can Yaman'ın sevgilisi hakkında, "Kız güzel olsa içim yanmaz. Çirkin ama paylaşılamıyor... Her zaman çirkinlik şansı önemli diyorum" açıklamasıyla şoke etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu kadın evine haciz gelmesin diye hikayeden boşanan kadın değil mi? ayrıca o kız sana on basar hatta smaç yapar..çirkinlik şansını kendisi için söylemiş...
ilahi demet güldürdün :) kadına çirkin demiş. kedi ciğer olayına dönüş :)
demet sen hiç aynaya baktın mı!!!! gece karanlıkta karşıma çıksan kaçacak delik ararım

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