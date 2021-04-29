Demet Akalın'dan Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta için bomba yorum

Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya’ya giden Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta’ya evlenme teklifinde bulunmuştu.

Yaman ile evleneceği konuşulan Diletta Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi. Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Can Yaman'ın sevgilisi hakkında, "Kız güzel olsa içim yanmaz. Çirkin ama paylaşılamıyor... Her zaman çirkinlik şansı önemli diyorum" açıklamasıyla şoke etti.

