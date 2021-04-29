Can Yaman’ın evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

Dolunay, Bay Yanlış ve Erkenci Kuş gibi dizilerle ününü ülke sınırları dışına da taşıyan Can Yaman’ın aşk hayatı çok da iyi gitmiyor. Sandokan dizisinin hazılıkları ve çekimleri için İtalya’ya giden genç oyuncu orada gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta’ya kaptırmıştı. Hatta Can Yaman, güzel spikere evlenme teklifi etmişti. Bir süredir ayrılık haberlerinin kulaktan kulağa yayılmasının ardından İtanyan basınında yer alan fotoğraflar ayrılığın kanıtı gibi!

Spor spikeri Dilette Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi. Diletta Leotta, İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile öpüştüğü anların fotoğrafları sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayıldı.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyaya damga vururken Can Yaman'ın vereceği tepki merak konusu oldu.



