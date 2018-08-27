Demet Akalın'dan Demet Şener'e gönderme!

Demet Akalın, önceki akşam Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı adlı mekanda görüntülendi.

Özlem Yıldız, Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier ile yemek yiyen şarkıcı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Eşi Okan Kurt Instagram hesabı açması üzerine sorulan “Gelen mesajları kontrol ediyor musunuz?” sorusuna Akalın şöyle yanıt verdi: “Asla yapmam. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben kendime güveniyorum. Onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek.” Akalın’ın bu açıklaması, “Demet Şener’e laf attı” şeklinde yorumlandı.

TÜM SAMİMİYETİMLE SÖYLERDİM

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde sahnede giydiği, İngilizce “Bazı insanları sessize almak gerek” yazılı elbisesinin 10 yıllık olduğunu söyledi. Yabancı dili olmadığı için anlamını bilmediğini açıklayan Akalın, “Gerçekten birilerini sessize almak isteseydim bütün samimiyetimle söylerdim” diye konuştu. (Hürriyet)

