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Demet Akalın'dan kıyafetini eleştiren Fatih Ürek'e cevap: Rüküş değil edepliyim

15.02.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz akşam bir mekanda konser verdi. Sahne kıyafeti eleştirilen Demet Akalın, cevap verdi. Akalın, "Ben gayet edepli giyiniyorum, kimse kusura bakmasın." dedi.

Demet Akalın'dan kıyafetini eleştiren Fatih Ürek'e cevap: Rüküş değil edepliyim

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Akalın'ın kıyafeti eleştirildi.

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Demet Akalın ile uzun bir süredir küs olan Fatih Ürek, konuk olduğu 2. Sayfa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akalın'ın kıyafetini rüküş bulan Ürek, "Fecaat, facia" yorumunda bulundu.

"RÜKÜŞ DEĞİL EDEPLİYİM"

Kıyafeti rüküş bulunan Demet Akalın, sessizliğini bozdu. Fatih Ürek'in yorumuna cevap veren Demet Akalın, şunları söyledi:
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"Siz çıplakları göre göre alıştınız... Ben gayet edepli giyiniyorum, kimse kusura bakmasın."

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Demet Akalın Fatih Ürek
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