Demet Akalın'dan koronavirüs korunma tavsiyeleri

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Aralık ayında ortaya çıkan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Karatay açıklamasında "kelle paça yiyin" diyerek dikkat çekmişti. Bu tavsiyeler gündemdeki yerini korurken bir tavsiyede Demet Akalından geldi.

Instagram’ı aktif olarak kullanan güzel şarkıcı Demet Akalın koronavirüsten korunmak için tavsiyelerde bulundu.

Başarılı şarkıcı "Ellerinizi bol bol yıkayın. Çocuklarınıza da yıkatın. Tuzlu suyla gargara yapın. Öyle maske takmakla korunmuyor haberiniz olsun" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

