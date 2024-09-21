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  4. Demet Akalın'dan Metin Arolat'a son veda! 'Çok kızgınım...'

Demet Akalın'dan Metin Arolat'a son veda! 'Çok kızgınım...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 09:32
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90'lı yılların efsane ismi Metin Arolat'ın ölüm haberi sanat dünyasını da yasa boğdu. Yakın arkadaşları taziye mesajları yayınlamaya başladı. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. Akalın'ın Arolat'a son vedası yürekleri sızlattı.

Demet Akalın'dan Metin Arolat'a son veda! 'Çok kızgınım...'

Türk pop müziğinin 1990'lı yıllardaki en ünlü isimlerinden Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ünlü ismin acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Metin Arolat'ın yakın arkadaşları bir bir taziye mesajları yayınlamaya başladı. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.

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'NUR İÇİNDE YAT'

Akalın, Arolat'ın acı haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta yürekleri sızlattı. Ünlü isim "Çok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye ah Metom. Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine. Hırkam sizde kalmış dedin nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını. Nur içinde yat." ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın sanatçı
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