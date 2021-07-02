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Demet Akalın'dan Murat Övüç'ün oğluna tepki: Sorumsuzlar

02.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Demet Akalın bu görüntülere sessiz kalmadı.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp sonra sildiği videoda, otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ediyor.

Tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler olduğu görülüyor. Daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabancayla otomobil kullanırken bir videosunu ekleyen Burakcan Övüç’e sosyal medyadan büyük tepki var.

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Tepki gösterenlerden biri de Demet Akalın idi. Akalın paylaşılan videonun altına "Eski asistanımın eşi evinden çıkarken silah kavgasından kafasına mermi geldi ve artık yok!! 2 yaşındaki kızı babasız! Sorumsuzlar, Allah kahretsin” diyerek isyan etti.

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Demet Akalın Murat Övüç
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