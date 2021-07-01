Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte dehşet saçtı! Elinde silahla...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi.

Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi.

Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı. (DHA)

MURAT ÖVÜÇ VE OĞLU KİMDİR?##

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

Burakcan Övüç ile ise ilgili çok bilgi bulunmuyor. Burakcan Övüç 88 doğumlu ve babasının aldığı lüks hediyelerle gündeme geliyor.



