Demet Akalın'dan o ünlülere sert tepki: Eğlenmeyin lan!

Ardı ardına yaşanan çocuk istismarı ve ölümlerinden sonra sosyal medya bu konuda yapılan paylaşımlarla yankılandı. Çok sayıda ünlü isim yaşanan acıyı kelimelere dökerken, Demet Akalın gibi bazı isimler tepkilerini çok daha sert bir şekilde göstermeyi tercih etti.

Yaşanan acının büyüklüğü karşısında ünlü isimlerin günlük hayatlarına dair paylaşım yapmalarını eleştiren Akalın sosyal medya hesabından yazdıklarıyla meslektaşlarına yüklendi.

"Bir gece de eğlenmeyin lan" diyerek tepkisini gösteren Demet Akalın daha sonra hızını alamayıp ağzını bozdu ve "Eğlencenize s...yım" yazdı.

İşte Demet Akalın’ın konuya kayıtsız kalmakla suçladığı ünlü isimler hakkında yaptığı paylaşımlar:



