MAGAZİN

Demet Akalın'dan o ünlülere sert tepki: Eğlenmeyin lan!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, yaşanan çocuk ölümlerine kayıtsız kalarak sosyal medya hesabından renkli paylaşımlar yapmaya devam eden ünlülere sert çıktı

Demet Akalın'dan o ünlülere sert tepki: Eğlenmeyin lan!

Ardı ardına yaşanan çocuk istismarı ve ölümlerinden sonra sosyal medya bu konuda yapılan paylaşımlarla yankılandı. Çok sayıda ünlü isim yaşanan acıyı kelimelere dökerken, Demet Akalın gibi bazı isimler tepkilerini çok daha sert bir şekilde göstermeyi tercih etti.

Yaşanan acının büyüklüğü karşısında ünlü isimlerin günlük hayatlarına dair paylaşım yapmalarını eleştiren Akalın sosyal medya hesabından yazdıklarıyla meslektaşlarına yüklendi.

"Bir gece de eğlenmeyin lan" diyerek tepkisini gösteren Demet Akalın daha sonra hızını alamayıp ağzını bozdu ve "Eğlencenize s...yım" yazdı.

İşte Demet Akalın’ın konuya kayıtsız kalmakla suçladığı ünlü isimler hakkında yaptığı paylaşımlar:

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