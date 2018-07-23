Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın, önceki gün Ankara’daki Winner İncek’de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, eşi Okan Kurt’un şirketine gelen hacizle ilgili haberlere isyan etti. Konuyla ilgili ilk defa konuşan Akalın, “Eşimle mal varlığım, her şeyim ayrı. Beraber zor günler geçirdik. Adam hırsız değil arkadaşlar, sadece borçlu. Sağlam bir borcu var. Ödüyorlar, Allah kolaylık versin. Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Ama şimdi iyiyim, iyiyiz” dedi.

Sanatçı Özdemir Erdoğan’ın kendisi için yaptığı, “Yazık günah, kocası iflas ediyormuş. Mecbur kadın oralarda şarkı söylemeye” yorumuyla ilgili soruya şarkıcı, “Çalıştığım yerlerden gocunmuyorum. Geçen sene diğer sanatçı arkadaşlarım aynı yerlerde sahneye çıkıyordu, bu sene çıkamadıkları için ben kötü oluyorum. Hiçbir gocunmam yok” cevabını verdi.



