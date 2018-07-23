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Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 02:35 | Son Güncelleme

Demet Akalın önceki akşam Ankara’daki bir alışveriş merkezinde konser verdi. Konser sonrası soruları yanıtlayan şarkıcı, eşi Okan Kurt’un işyerine haciz gelmesiyle ilk kez konuştu.

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın, önceki gün Ankara’daki Winner İncek’de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, eşi Okan Kurt’un şirketine gelen hacizle ilgili haberlere isyan etti. Konuyla ilgili ilk defa konuşan Akalın, “Eşimle mal varlığım, her şeyim ayrı. Beraber zor günler geçirdik. Adam hırsız değil arkadaşlar, sadece borçlu. Sağlam bir borcu var. Ödüyorlar, Allah kolaylık versin. Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Ama şimdi iyiyim, iyiyiz” dedi.

demet akalın

Sanatçı Özdemir Erdoğan’ın kendisi için yaptığı, “Yazık günah, kocası iflas ediyormuş. Mecbur kadın oralarda şarkı söylemeye” yorumuyla ilgili soruya şarkıcı, “Çalıştığım yerlerden gocunmuyorum. Geçen sene diğer sanatçı arkadaşlarım aynı yerlerde sahneye çıkıyordu, bu sene çıkamadıkları için ben kötü oluyorum. Hiçbir gocunmam yok” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Okan Kurt

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