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Demet Akalın'dan olay olan Pınar Gültekin paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulunduktan sonra cinayeti eski sevgilisi itiraf etti. Korkunç detayların yer aldığı itirafla ilgili Demet Akalın'ın paylaşımı ise tepki çekti.

Demet Akalın'dan olay olan Pınar Gültekin paylaşımı

Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi beş gün önce Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolmuştu.

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Pınar Gültekin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

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Bu detaylar herkesin kanını dondururken Demet Akalın'dan gelen ilginç paylaşım ise sosyal medyada tepki çekti. Akalın paylaşımında "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile beton dökmek ne ya" yazdı.

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Bu paylaşım bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Akalın'a sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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