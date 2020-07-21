Son dakika! 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

5 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p olan \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi P\u0131nar G\u00fcltekin'in (27) cans\u0131z bedeni Mente\u015fe il\u00e7esinde ormanl\u0131k alanda bulundu.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!\u015ei\u015fli'de gece vakti silah sesleri! Havaya ate\u015f a\u00e7an 3 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131Paranoya: Nedenleri, belirtileri, tedavisi