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  4. Son dakika! 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

Son dakika! 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 08:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Son dakika! 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

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