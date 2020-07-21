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  4. Haluk Levent'ten tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Silip açıklama yaptı

Haluk Levent'ten tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Silip açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

Türkiye Eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'e ağlıyor. Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı C.M.A., genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bu vahşetin ardından Haluk Levent'in bir paylaşımı ise tepki çekti.

Haluk Levent'ten tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Silip açıklama yaptı

Bulunması için seferberlik başlatılan Pınar Gültekin’nden gelen haber kahretti. 16 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Pınar Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından sosyal medyada tepki ve üzüntü mesajları paylaşılırken Haluk Levent'in bir paylaşımı tepki çekti. Levent paylaşımında "Haluk abinizin tavsiyesidir" yazdı ardından da şu notla paylaşımını sildiğini söyledi:

Son dakika! 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulunduSon dakika! 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

"Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın..."

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Tepkilerin devam etmesi üzerine ise Haluk Levent şu açıklamayı yaptı: "Aşağıdaki twit çok tepki aldı sildim. Hepimiz en doğrusunu düşünecek değiliz. Tepkileriniz üzerine düşündüm. Çok sert girmişim olaya. Dedim ya. Üzüntüden. Özür dilerim."

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