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Demet Akalın Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma yanıt verdi: Eben...

16.08.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Homofobik saldırılara maruz kalan Ebrar Karakurt'a bir destek de Demet Akalın'dan geldi. Demet Akalın takipçisine "Eben" yanıtı verince gündem oldu.

Demet Akalın Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma yanıt verdi: Eben...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine maruz kaldığı homofobik saldırıların ardından sporcuya destek büyüyor.

Demet Akalın da Ebrar Karakurt paylaşımıyla dikkat çekti. "Kendinden başka kimseyi ilgilendirmez özel hayatı!! Nokta" paylaşımı yapan Akalın "Bunu kim yazdı" yorumuna yanıt verdi.

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor!Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor!

Demet Akalın takipçisine "Eben" deyince gündem oldu. Ebenin küfür olduğunu iddia eden takipçiye Akalın daha sonra ise "Ebenin küfür olduğunu şu an senden öğrendim" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Ebrar Karakurt
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