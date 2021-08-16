Demet Akalın Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma yanıt verdi: Eben...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine maruz kaldığı homofobik saldırıların ardından sporcuya destek büyüyor.

Demet Akalın da Ebrar Karakurt paylaşımıyla dikkat çekti. "Kendinden başka kimseyi ilgilendirmez özel hayatı!! Nokta" paylaşımı yapan Akalın "Bunu kim yazdı" yorumuna yanıt verdi.

Demet Akalın takipçisine "Eben" deyince gündem oldu. Ebenin küfür olduğunu iddia eden takipçiye Akalın daha sonra ise "Ebenin küfür olduğunu şu an senden öğrendim" dedi.



