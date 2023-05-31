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Demet Akalın, efsane kulübün yönetimine girmek istiyor! ''Beni de alın''

31.05.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor’un kutlamalarına katılamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren ünlü sanatçı Demet Akalın’ı, kulübün kadın başkan adayı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Seneye ben şampiyon yaptığımda gelirsin” sözleriyle teselli etti. Akalın, ayrıca yönetime de girmek istedi.

Demet Akalın, efsane kulübün yönetimine girmek istiyor! ''Beni de alın''

Hafta sonu olağan seçimli mali genel kurul yapacak olan Kocaelispor’un sürpriz başkan adayı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın yönetim kurulu başkanı olduğu firmasının kutlama gecesinde ünlü sanatçı Demet Akalın ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı.

41 NUMARALI KOCAELİSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

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Nefise Karatay’ın sunuculuk yaptığı, Canan Enderson ve Ahmet Şerif İzgören gibi tanınmış isimlerin de katıldığı gecede Kocaelili Demet Akalın, konser vermek için sahneye çıktı. Kocaelispor camiasının tanınmış isimlerinden Mehmet Açık, üzerinde ünlü sanatçısının isminin yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti. Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarına katılamadığı için üzüntüsünü dile getiren Akalın, “Şampiyonluk kutlamalarına katılamadım, Avustralya’daydım. Yoksa gelmez miydim?” dedi.

"BENİ DE YÖNETİME ALSANA"

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Organizasyonun ev sahibi Evrim Kırmızıtaş Başaran ise araya girerek, “Ben Kocaelispor’un başkan adayıyım. Seneye takımı ben şampiyon yapacağım. Ona gelirsin” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Akalın, “Beni de yönetime alsana” diye konuştu.


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