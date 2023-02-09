Demet Akalın fırsatçılara ateş püskürdü! "Vallahi bela olurum"

Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer birçok ili sarsan depremin yıkıcı etkileri devam ediyor. Yaralı ve ölü sayısı her an güncellenirken fırsatçılar da sık sık gündeme geliyor. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren ünlülerden biri olan Demet Akalın, deprem bölgesindeki fahiş fiyata ateş püskürdü.

"VALLAHİ BELA OLURUM"

Yardım çalışmalarına destek veren Demet Akalın, sandviçleri 100 TL'ye satanlara tepki gösterdi ve, "Osmaniye'de sandviçleri 100 liraya satıyormuşsunuz. Vallahi bela olurum bak sakın!" diye yazdı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Markete gidip depremzedeler için alışveriş yapmak isteyen Akalın, rafları boş görünce duygulandı ve ”Allah razı olsun, her şeyi bitirmişsiniz. Hiçbir şey kalmamış! Sinirim bozuldu, herkes deprem için bir şey gönderiyor” diye konuştu.

PAYLAŞIM YAPMAYAN ÜNLÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Depremle ilgili paylaşım yapmayan ünlülere tepki gösteren Demet Akalın, ”Sizin filmlerinizi, şarkılarınızı paylaştığım ve değer verdiğim için bebeklerden özür diliyorum! Bir paylaşım yapınca eskimez o suratınız. Yazık! Çıkın siz de takipten şimdi birliğe beraberliğe ihtiyaç var” dedi.



