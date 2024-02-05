Demet Akalın hayatı film olursa kimin oynayabileceğini söyledi! Başrole Hande Erçel önerilince "O oynayamaz" dedi

Demet Akalın ve Jess Molho, hafta içi her sabah TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programı ile seyirci karşısına çıkıyor.

Haftanın ilk gününde seyircilerine "Hayatınız film olsaydı ismini ne koyardınız?" diye soran ikili, öncelikle kendi hayatları film olursa koyacakları ismi birbirlerine sordu.

Akalın, üstüne bastırarak hayatının film yapılmasını istemediğini söyledi. Jess Molho yine de "Farazi konuşursak kim oynasın?" diye ısrar etti. Akalın'da sunucudan öneri istedi.

Jess Molho kendisine ilk önce Gonca Vuslateri'yi önerdi. Akalın "Gonca evet, bence de olabilir" dedi.

"HANDE ERÇEL OYNAYAMAZ HERHALDE"

Akalın, "Çok gülüp içi kan ağlayan biri olabilir, kim olabilir?" diye sordu. Jess, bu kez Hande Erçel'i önerdi.

Akalın ise Hande Erçel için "Hande Erçel olmaz. Seviliyor ayrı da, oyunculukta beni oynayamaz herhalde..." ifadelerini kullandı.







