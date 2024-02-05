MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın hayatı film olursa kimin oynayabileceğini söyledi! Başrole Hande Erçel önerilince "O oynayamaz" dedi

Demet Akalın hayatı film olursa kimin oynayabileceğini söyledi! Başrole Hande Erçel önerilince "O oynayamaz" dedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 17:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, TV8 ekranlarında Jess Molho ile birlikte sunduğu hafta içi her gün yayınlanan Gel Konuşalım programında dikkat çeken açıklamalara imza attı. Akalın, hayatının film olması ihtimalini değerlendirirken başrolde kimin olacağı konusunda öneri istedi. Şarkıcıya, Hande Erçel önerildi. Akalın, 'O oynayamaz herhalde...' dedi.

Demet Akalın hayatı film olursa kimin oynayabileceğini söyledi! Başrole Hande Erçel önerilince "O oynayamaz" dedi

Demet Akalın ve Jess Molho, hafta içi her sabah TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programı ile seyirci karşısına çıkıyor.

Haftanın ilk gününde seyircilerine "Hayatınız film olsaydı ismini ne koyardınız?" diye soran ikili, öncelikle kendi hayatları film olursa koyacakları ismi birbirlerine sordu.

demet akalın000

Akalın, üstüne bastırarak hayatının film yapılmasını istemediğini söyledi. Jess Molho yine de "Farazi konuşursak kim oynasın?" diye ısrar etti. Akalın'da sunucudan öneri istedi.

gonca vusleteri

Jess Molho kendisine ilk önce Gonca Vuslateri'yi önerdi. Akalın "Gonca evet, bence de olabilir" dedi.

demet akalın00000

"HANDE ERÇEL OYNAYAMAZ HERHALDE"

Akalın, "Çok gülüp içi kan ağlayan biri olabilir, kim olabilir?" diye sordu. Jess, bu kez Hande Erçel'i önerdi.

hande erçel000

Akalın ise Hande Erçel için "Hande Erçel olmaz. Seviliyor ayrı da, oyunculukta beni oynayamaz herhalde..." ifadelerini kullandı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladıKırmızı bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı
Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a katılan karı-koca şoke etti! "Arabada prezervatif çöpü buldum..."Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a katılan karı-koca şoke etti! "Arabada prezervatif çöpü buldum..."
Kan donduran olaya isyan etti! "Kanun..."Kan donduran olaya isyan etti! "Kanun..."
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Oyuncu söyledi istedi erçel gününde
En Çok Okunan Haberler
2,5 milyar liralık vurgun! Holding sahibi kayıplara karıştı

2,5 milyar liralık vurgun! Holding sahibi kayıplara karıştı

Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

Caner Erkin geri dönüyor! Yeni adresine kendi bile inanamadı

Caner Erkin geri dönüyor! Yeni adresine kendi bile inanamadı

TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi!

TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi!

Belediye başkan adayı, cinsel saldırıdan tutuklandı! "Bana bey diye hitap etme"

Belediye başkan adayı, cinsel saldırıdan tutuklandı! "Bana bey diye hitap etme"

'Tablet Reis' olarak tanındı! 35 kilo, çalışamıyor, 3 kişiyle bir odada yaşıyor

'Tablet Reis' olarak tanındı! 35 kilo, çalışamıyor, 3 kişiyle bir odada yaşıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.