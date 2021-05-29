Demet Akalın ile Seda Sayan arasında ipler gerildi

2018 yılında birbirilerini silen ikili, bir kez daha karşı karşıya geldi. Demet Akalın, programı bitince yerine Seda Sayan’la anlaşma yapıldığına dair haberler çıkınca Seda Sayan’ı sosyal medyadan engellediği ortaya çıktı.

ANLAŞMA HABERLERİ YÜZÜNDEN ENGELLEDİ

Snob Magazin’in haberine göre; Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yaptı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile anlaşıldığı iddia edildi. Akalın, bu haberlerden sonra Seda Sayan’ı Instagram'dan engellediği ortaya çıktı. Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" diyerek, Akalın'ın Sayan'ı engellediği böylece ortaya çıkmış oldu.

2018’DE BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

İkili, 2018 yılında yine karşı karşıya gelmişti. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı video'da eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı ve Kurt gerilmiş, Sayan ve Akalın birbirini silmişti.

