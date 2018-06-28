Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Ünlü sanatçı Demet Akalın, önceki akşam Ulus'taki Kaya Müzik Stüdyosu'na geldi. Stüdyoya "Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışmada kazandığı araç ile gelen şarkıcı, meteorolojiden gelen dolu uyarısı nedeniyle lüks cipini kullanmadığını belirtti.

"BİR ŞEY OLACAKSA BU ARABAYA OLSUN"

Şarkıcı, "Dolu yağmadı ya, yağar diye cip ile çıkmadık. Kanal D'den kazandığım araba ile çıktım. Bir şey olacaksa da bu arabaya olsun" diyerek kahkaha attı.

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti Aralık 2014'de İrem Derici- Rıza Esendemir, Ümit Besen- Emel Besen ve Keremcem- Seda Güven çiftleri ile Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının yılbaşı özel programına katılarak son model arabanın sahibi olmuştu.



