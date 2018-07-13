Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz şoku

Temeli 1980’li yılların ortasında Mersin’de atılan Martaş Lojistik, Türkiye’nin önemli taşımacılık firmaları arasında yer alıyordu. Demet Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait…

TIR ŞOFÖRLERİ DE DAVA AÇTI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; şirket bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Martaş Uluslararası Taş. İnş. Şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanları oluştururken, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait.

ONLARCA HACİZ KARARI

Edinilen belgelere göre, Martaş’a kayıtlı çok sayıda araca haciz konuldu. Alacaklı konumda olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri 5.5 milyon liralık alacağı için, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat, Martaş Uluslararası Taşımacılık şirketi ve Ozan Kurt’a ait Ekopet Taşımacılık şirketine yönelik haciz kararı aldırdı.

GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE DE HACİZ

Martaş ve bağlı şirketlerin araçları yanı sıra gruba ait gayrimenkuller üzerinde de çok sayıda icra kararı bulunuyor. Söz konusu haciz yazılarından biri de, 905 bin liralık alacaklı konumda olan bir bankaya ait. Martaş’ın yaşadığı mali sıkıntının, Ozan Kurt’a ait akaryakıt şirketini de etkilediği öğrenildi. Ozan’ın Ekopet Taşımacılık şirketine ait istasyonların da bir süredir kapalı olduğu anlaşıldı.



