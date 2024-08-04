Demet Akalın'ın Instagram isyanı! "Bu kadar tatsızlık içinde..."

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağı günlerdir gündemde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagram'a uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söyledi.

Getirilen yasak sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Demet Akalın ise sosyal medyada Instagram'ın açılmamış olmasına ve tepki göstermeyenlere isyan etti.

Akalın paylaşımında "Bu kadar tatsızlık içinde niye hâlâ zorluyorsunuz şu instagram'ı açın artık!! Kimse tepki de vermiyor maşallah ya!!" dedi.

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 58.3 milyon Instagram kullanıcısı bulunmaktadır. Bu rakam, ülke nüfusunun %67,8'ine tekabül etmektedir. Kullanıcıların %52,9'u erkeklerden, %47,1'i ise kadınlardan oluşmaktadır. En büyük kullanıcı grubu ise 25-34 yaş arasındaki kişilerden oluşmaktadır.