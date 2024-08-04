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Şahan Gökbakar kapatılan Instagram'a dair tavsiye verdi: Bütün devlet yetkililerinin...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 07:20
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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram'a erişim engellendi. Bu durumdan rahatsızlık duyan Şahan Gökbakar tavsiyesiyle dikkat çekti.

Şahan Gökbakar kapatılan Instagram'a dair tavsiye verdi: Bütün devlet yetkililerinin...

2 Ağustos cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıkalmada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı.

BTK tarafından Instagram’a erişim kısıtlandı. BTK üzerinden site bilgileri sorgulaması yapıldığında sosyal medya platformu Instagram’a erişi engeli kararı alındığı bilgisine ulaşılırken kararda ise “katalog suçlar“ olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için erişim engeli olduğu biliniyor.

Bu durum ülkemizde tepkilere yol açtı. Şahan Gökbakar da bu konudaki tepkisini ve tavsiyesini Twitter üzerinden paylaştı.

"Instagram sizin postlarınızı sildi. Size haksız yere sansür uyguladı ve siz buna bir tepki vermek istiyorsunuz..." diyen Şahan Gökbakar şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Yapabileceginiz en büyük tepki instagram hesaplarınızı kaptmak ve instagram kullanmamak olabilir. Bütün devlet yetkililerinin ve kurumlarının instagram hesaplarını kapatırsın. 'Bu devletin hiçbir kademesinde daha da instagram kullanmıyoruz" dersiniz. Geçer gidersiniz. Kalkıp da tüm instagram'ı koca ülkede kapatmaya ne hakkınız var? Birçok insan bu mecradan yaşamını sağlıyor. Tümden kapatmak ne demek?! Bu hukuksuz ve keyfi yönetim bırakılıp acilen instagram açılmalı."

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Instagram
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