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Demet Akalın'ın kızdığı Aleyna Tilki bakın ne paylaştı

02.11.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın'ın kızdığı Aleyna Tilki bakın ne paylaştı

İzmir’de yaşanan depremin ardından enkaz çalışmaları devam ederken Aleyna Tilki’nin sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşması Demet Akalın’ı sinirlendirdi. Tilki’nin Akalın’a cevabı bakın nasıl oldu.

Demet Akalın, Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi sonrasında sosyal medya hesaplarında sadece yardım kampanyalarıyla ilgili paylaşımlar yapmak gerektiğini savundu.

Akalın, Instagram profilinde gündem dışı bir şekilde kendi fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki’ye de tepki gösterdi. Ünlü popçu, Tilki’nin gönderisine “Resimden çok şu AKUT’u paylaşsan inan faydası olur” yorumunu yazdı ve binlerce beğeni aldı. Akalın’ın yaptığı yorumu haklı bulanların yanı sıra tepki gösteren takipçiler de oldu.

Aleyna Tilki kendini paylaştı Demet Akalın kızdı! 'Akut'u paylaşsan...'Aleyna Tilki kendini paylaştı Demet Akalın kızdı! 'Akut'u paylaşsan...'

Aleyna Tilki ise önce Akalın’a yanıt vermedi daha sonra sosyal medya hesabından AKUT yerine Kızılay’a yardım ettiğini gösteren mesajların ekran görüntülerini paylaştı.

Genç şarkıcı, Instagram’ın hikâye bölümünde paylaştığı fotoğraflara “Deprem yaz, 2868’e gönder” notunu yazdı.

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