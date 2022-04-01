MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın’ın Ramazan paylaşımına Bendeniz'den sert yanıt

Demet Akalın’ın Ramazan paylaşımına Bendeniz'den sert yanıt

01.04.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya" sözleri sonrası tepki çekti ve paylaşımını sildi. Akalın paylaşımı silse de tepkiler dinmiyor. Bendeniz Akalın'a sert çıktı.

Demet Akalın’ın Ramazan paylaşımına Bendeniz'den sert yanıt

Ramazan ayı gelmeden önce Demet Akalın bir paylaşım yaptı. "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." diyen Demet Akalın tepki çekti. Tepkilerden sonra Akalın paylaşımı silse de gündemden ismini silemedi.

Bendeniz de bu paylaşımdan rahatsız olan isimler arasındaydı. Bendeniz’ Demet Akalın'a itiraz ederek "1 ay insanlara dini değerlerinin hatırlatılması olması gerekendir. Olmaması gereken ise yılın 11 ayı TV kanallarının iğrenç programla işgal edilmesidir. Ayrıca yılbaşı ve bayram programı alınan ekstra paraların fakirlere dağıtılması daha iyi olur. Nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz" yorumunda bulundu.

Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakışıklı oyuncuyla...Yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakışıklı oyuncuyla...
Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğulduSurvivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'Mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.