Demet Akalın’ın Ramazan paylaşımına Bendeniz'den sert yanıt

Ramazan ayı gelmeden önce Demet Akalın bir paylaşım yaptı. "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." diyen Demet Akalın tepki çekti. Tepkilerden sonra Akalın paylaşımı silse de gündemden ismini silemedi.

Bendeniz de bu paylaşımdan rahatsız olan isimler arasındaydı. Bendeniz’ Demet Akalın'a itiraz ederek "1 ay insanlara dini değerlerinin hatırlatılması olması gerekendir. Olmaması gereken ise yılın 11 ayı TV kanallarının iğrenç programla işgal edilmesidir. Ayrıca yılbaşı ve bayram programı alınan ekstra paraların fakirlere dağıtılması daha iyi olur. Nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz" yorumunda bulundu.



