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Demet Akalın: Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim

06.02.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin boyutu ve acı bilanço gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dört bir yandan yardım mesajları gelirken Demet Akalın da yakınlarına dair bir mesaj paylaştı.

Demet Akalın: Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'dan 7,4 olarak açıklanırken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Depreme dair yardım mesajları sosyal medyada paylaşılırken Volkan Demirel'in ağlayarak yardım istediği anlar da gündem oldu. O paylaşımı paylaşan Demet Akalın duygularını şöyle paylaştı:

"Elimizden ne gelirse biz buradayız bize ne görev düşerse, o kadar üzgünüm ki kuzenlerimin biri eczacı biri öğretmen onların kurtulduğuna bile sevinemedim…Bilemiyorum yollar kapalı ayaz kar soğuk."

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...'' ''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''


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Demet Akalın sosyal medya

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