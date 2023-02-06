Demet Akalın: Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'dan 7,4 olarak açıklanırken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Depreme dair yardım mesajları sosyal medyada paylaşılırken Volkan Demirel'in ağlayarak yardım istediği anlar da gündem oldu. O paylaşımı paylaşan Demet Akalın duygularını şöyle paylaştı:

"Elimizden ne gelirse biz buradayız bize ne görev düşerse, o kadar üzgünüm ki kuzenlerimin biri eczacı biri öğretmen onların kurtulduğuna bile sevinemedim…Bilemiyorum yollar kapalı ayaz kar soğuk."



