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  4. Son dakika: Volkan Demirel, canlı yayın açarak yardım istedi! ''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Son dakika: Volkan Demirel, canlı yayın açarak yardım istedi! ''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

06.02.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkutan deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den paylaşım geldi. Kendilerinin iyi olduğunu dile getiren Zeynep Sever Demirel, yakınlarına ulaşamadıklarını ifade etti. Instagram hesabından canlı yayın açan Volkan Demirel, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Son dakika: Volkan Demirel, canlı yayın açarak yardım istedi! ''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların olduğu depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak duyurdu ve arama kurtarma çalışmaları hasar gören tüm illerde başladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Volkan Demirel canlı yayın açarak yardım istedi. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden Volkan Demirel, yetkililere seslendi.

ZEYNEP DEMİREL: BURADA DURUM ÇOK KÖTÜ

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Burada durum çok kötü. Arkadaşlarımız enkazdan çıktı ama daha enkazda olanlar var. Hatay felaket durumda. Yeterli ambulans yok, yeterli yardım yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü lütfen, bir şey yapın yalvarıyorum.

VOLKAN DEMİREL'İN YARDIMCISI ENKAZ ALTINDAYDI

Volkan Demirel'in yardımcısı Ekrem Ekşioğlu'nun da enkaz altında olduğu bilgisi verilmişti. Ekiplerin yoğun çabasının ardından enkaz altından çıkarılan Ekrem Ekşioğlu hastaneye kaldırıldı.

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