Son dakika: Volkan Demirel, canlı yayın açarak yardım istedi! ''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların olduğu depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak duyurdu ve arama kurtarma çalışmaları hasar gören tüm illerde başladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Volkan Demirel canlı yayın açarak yardım istedi. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden Volkan Demirel, yetkililere seslendi.

ZEYNEP DEMİREL: BURADA DURUM ÇOK KÖTÜ

Burada durum çok kötü. Arkadaşlarımız enkazdan çıktı ama daha enkazda olanlar var. Hatay felaket durumda. Yeterli ambulans yok, yeterli yardım yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü lütfen, bir şey yapın yalvarıyorum.

VOLKAN DEMİREL'İN YARDIMCISI ENKAZ ALTINDAYDI

Volkan Demirel'in yardımcısı Ekrem Ekşioğlu'nun da enkaz altında olduğu bilgisi verilmişti. Ekiplerin yoğun çabasının ardından enkaz altından çıkarılan Ekrem Ekşioğlu hastaneye kaldırıldı.

