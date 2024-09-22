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  4. Demet Akalın Metin Arolat'ın cenazesinde ağlayarak konuştu! İddialar soruldu: İhmalsizlik, diyet... "Biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var"

Demet Akalın Metin Arolat'ın cenazesinde ağlayarak konuştu! İddialar soruldu: İhmalsizlik, diyet... "Biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 14:06
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Metin Arolat'ın cenazesine gelen Demet Akalın ağlayarak konuştu. İhmalsizlik ve diyet iddiaları sorulan Demet Akalın açıklamasıyla dikkat çekti. Demet Akalın "Anlamıyorum yani biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var nedir yani?" dedi.

Demet Akalın Metin Arolat'ın cenazesinde ağlayarak konuştu! İddialar soruldu: İhmalsizlik, diyet... "Biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var"

Sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu katıldı. Demet Akalın da yakın dostunun cenazesinde pek çok isim gibi zor anlar yaşadı.

Ağlayarak konuşan Demet Akalın "Anlamıyorum yani biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var nedir yani? O kadar lüzumsuz şey yazıyoruz isteğe yazsana oraya hemşire, doktor... "dedi.

utyutut

"O HEP DİYETTEYDİ"

İhmalsizlik ve diyet iddiaları da Demet Akalın'a soruldu. Konuşmakta zorlanan Akalın "Valla yemin ediyorum valla onla alakalı mı diye sordum ama o hep diyetteydi. Hep biz konuşurduk. Belki diyorum hastaneye yetişse orada bir şey müdahale edilse... Belki evde yalnız uykusunda ölecekti bilemezsin orası Allah'ın bileceği şey. İnsan yakıştıramıyor" dedi.

Metin Arolat'a veda! Gülşen gözyaşlarını tutamadı... Ünlüler cenazeye akın etti Metin Arolat'a veda! Gülşen gözyaşlarını tutamadı... Ünlüler cenazeye akın etti

Akalın ayrıca "Arkadaşlarımın birer birer gitmesine dayanamıyorum. Kimseyle küs kalmak istemiyorum" ifadelerini de kullandı.

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Demet Akalın Metin Arolat
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