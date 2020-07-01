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Demet Akalın: Son bir ay senden nefret ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden Nisa'nın elenmesini esprili bir notla kutlayan Survivor Evrim'e tepki gösterdi.

Demet Akalın: Son bir ay senden nefret ettik

Dokunulmazlık oyunlarının hepsinde birinci olarak elenme adayı isimlerini belirleyen isim olan Sercan Yıldırım performansıyla göz doldurdu. Sercan sırasıyla eleme potasına Berkan Karabulut, Nisa, ve Barış Yağcı’yı sokarak sürprize imza attı. Gecenin sonunda Survivor adasına veda eden isimse Nisa oldu. Yaşanan bu sürpriz vedanın ardından adadan son elenen yarışmacı olan Evrim Keklik, Nisa’nın elenmesiyle ilgili olarak dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

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Hadise’nin bir şarkısı ile bu sürpriz eleme sonucunu değerlendiren ve durumdan memnuniyet duyduğunu gösteren Evrim şunları yazdı: “Hadise ne demiş ‘her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun” ve paylaşımının sonuna gülücük emojisi koydu.

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Yarışmayı başından beri yakından takip eden Demet Akalın’sa Evrim’in bu paylaşımını Twitter hesabına taşıdı ve Nisa’ya olan desteğini elenmiş olsa da bir kez daha gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: “Ayy sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla! Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son bir ay bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?”

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