Demet Akalın Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı eleştirdi! Yanıt gecikmedi: "Kabul et, gizli hayranımsın"

Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın şampiyonlarından biri de Nisa Bölükbaşı olmuştu. Şampiyonluğa adını yazdırmasının üzerinden tam 1 yıl geçen Nisa Bölükbaşı adına sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Twitter'da yapılan bir paylaşım üzerine Demet Akalın ve Nisa Bölükbaşı arasında ufak bir atışma yaşandı.

"GİZLİ HAYRANIMSIN"

Twitter'da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk yıl dönümü kutlayan bir kullanıcı, "Survivor tarihin de ve gelecek tarihler de hiçbir yarışmacının ulaşamayacağı bir seviye. Tarihin en çok sevilen yarışmacısı ve bugünün yıl dönümü" sözlerine yer verdi.

Survivor'ı yakından takip eden ve yer yer paylaşımlar yapan Demet Akalın o paylaşımın altına "Bayram şakası herhalde" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Nisa Bölükbaşı ise Demet Akalın'a, "Kabul et, gizli hayranımsın :) yerim seni" şeklinde yanıt verdi.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2019 sezonu sonrasında All Star'a katılmış ve Adem Kılıççı ile son ikiye kalarak Survivor All Star şampiyonu olmuştu.

Yine Survivor'da tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan genç isim, hem ilişkileri hem de ayrılık süreçlerinde oldukça konuşulmuştu.

Daha sonrasında Survivor All Star'a katılmadan bir süre önce de Ogeday Girişken ile bir ilişkiye başlamış ve yarışma sonrasında yollarını ayırmıştı.



