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  4. Demet Akalın tarafından engellenen Seda Sayan kızdı! 'Komik olmayın'

Demet Akalın tarafından engellenen Seda Sayan kızdı! 'Komik olmayın'

30.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ve Demet Akalın Seda Sayan'ı engelledi. Seda Sayan bu haberlerden sonra bir açıklama yaparak konuya son noktayı koydu. Akalın ise bu açıklamanın hemen ardından mesajları açıkladı.

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.

Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, Demet Akalın'a cevap verdi.

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Sayan açıklamasında " TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ."

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DEMET AKALIN SUSMADI!

Kısa süre sonra Akalın ise, "Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj... Cenaze evine davulla gidilmez. Sen bunu daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler. Bilgine" diye Sayan'a karşılık verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
demet artık bıktı senden gına geldi dost hayatı yasayan birisin sen sorsan imam nikahı ile duruyorsun alakası bile yok
Ya bi işine bak Demet teyze..Rayting lerde 50 küsür olmuşsun adamlar kan değişikliği yapmış..Senin arkandan koca programı mı bitirecekler?Allah aşkına bi kaybol bu ülkedeki en gereksiz insansın iğreti oluyorum sana

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