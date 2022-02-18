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Demet Akalın Tarkan'ın Geççek şarkısını beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

18.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın Geççek şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Akalın Tarkan'ın Geççek şarkısını beğenmediğini açık açık söyledi. Akalın gelen bir yorum üzerine ise "Salak değiliz evladım" tepkisinde bulundu. Akalın'ın Tarkan yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın Tarkan'ın Geççek şarkısını beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Tarkan'ın Geççek şarkısı gündeme bomba gibi düştü. Bir kısım şarkıyı beğenmezken bir kısım ise marş gibi olduğunu söyleyip hemen benimsedi. Ünlü isimler de bu konuda ikiye bölündü. Demet Akalın Geççek'i beğenmeyenler arasında yer aldı ve açık açık da bunu beyan etti.

Akalın daha şarkı gelmeden "Biri üstümüze inci tanemi atsın" dedi bu yoruma fenomen takipçisi "Akşam 9'dan sonra neler atarlar üstümüze" yanıtını verdi.
Ekran Alıntısı

Şarkıyı dinleyen Demet Akalın ardından kendini tutamadı ve "Oh oh zil takıp ne ya" diyerek Geççek'i beğenmediğini ima etti.

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"İKİNCİYE DİNLER MİYİM?"

Akalın'a "Şarkının sözlerini iyi dinlerseniz ne demek istediğini de anlardınız Demet Hanım. Mesajlar önemli. Her zaman çiçekten böcekten anlatmak zorunda değil şarkılar" yanıtı geldi.

Akalın ise kendini tutamadı ve "Muhakkak salak değiliz evladım anladım ama ikinciye dinler miyim asla" dedi.

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