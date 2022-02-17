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Tarkan yeni şarkısı Geççek'i yayınladı! Tarkan ve Geççek şarkısı sosyal medyada gündem oldu

17.02.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen yeni şarkıcı Geççek müzikseverle buluştu. Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri sosyal medyada viral oldu. Megastar'ın klibinden ilk görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. YouTube üzerinden yayınlanan klip kısa sürede trendler listesine girdi. Tarkan ve Geççek etiketleri de Twitter'da dünya çapında TT listesine girdi. Geççek'in neden yazdığını anlatan Tarkan "Belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim" ifadelerini kullandı.

Megastar Tarkan'ın son şarkısı "Geççek" 17 Şubat Perşembe akşamı YouTube'da yayınlanmaya başladı. 'Megastar'ın Geççek adlı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor.

Twitter'da #Geççek etiketine ise kısa sürede on binlerce paylaşım yapıldı.

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"MORAL VERİR, UMUT OLUR..."

Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, Geççek'i nasıl yazdığını açıkladı. Tarkan, "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" dedi.

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