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Demet Akalın ve Alişan yılbaşı yemeğinde buluştu!

21.12.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın, Alişan ve Ceylan yılbaşı yemeğinde buluştu. Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un ve yakın dostlarının da bulunduğu yılbaşı yemeğinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Demet Akalın ve Alişan yılbaşı yemeğinde buluştu!

Yılbaşı akşamı İstanbul'da lüks bir otelde sahne alacak olan Demet Akalın, yakın dostlarıyla evinde düzenlediği yeni yıl yemeğinde buluştu.

Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, yakın dostlarını evlerinde düzenledikleri yılbaşı yemeğinde misafir etti.

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"YENİ YIL YEMEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Akalın'ın davetine yakın dostları Alişan ve eşi Buse Varol, şarkıcı Ceylan ve Esra Balamir de katıldı.

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Demet Akalın'dan dolar paylaşımları: Sabah marketleri teftişe gidiyorumDemet Akalın'dan dolar paylaşımları: Sabah marketleri teftişe gidiyorum

Ünlü şarkıcı, yemekte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Akalın paylaşımına "Yeni yıl yemeklerimiz devam ediyor" notunu yazdı.

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Demet Akalın'dan dolar paylaşımları: Sabah marketleri teftişe gidiyorumDemet Akalın'dan dolar paylaşımları: Sabah marketleri teftişe gidiyorum
Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın
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