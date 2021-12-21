Demet Akalın ve Alişan yılbaşı yemeğinde buluştu!

Yılbaşı akşamı İstanbul'da lüks bir otelde sahne alacak olan Demet Akalın, yakın dostlarıyla evinde düzenlediği yeni yıl yemeğinde buluştu.

Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, yakın dostlarını evlerinde düzenledikleri yılbaşı yemeğinde misafir etti.

"YENİ YIL YEMEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Akalın'ın davetine yakın dostları Alişan ve eşi Buse Varol, şarkıcı Ceylan ve Esra Balamir de katıldı.

Ünlü şarkıcı, yemekte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Akalın paylaşımına "Yeni yıl yemeklerimiz devam ediyor" notunu yazdı.



