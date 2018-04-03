Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler, Mehmetçik'e moral olması için Hatay sınır hattına gitti.

Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi sanatçıların bulunduğu heyette milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan ve sunucu Esra Erol da yer aldı.

EBRU POLAT ÇOK ALINDI

Kişisel Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor” sorusunu yönelten Ebru Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok” yorumunda bulundu.

Şarkıcı Demet Akalın da Polat’a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De” ifadelerini kullandı.

Polat, Akalın’ın yorumu üzerine şunları söyledi:

"Evet bizi hiç çağıran yok. Biz de devletimizin yanında olmak, ülkemiz için, askerlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla yan yana olmak istiyoruz."