MAGAZİN

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Afrin harekatı kapsamında Hatay’a götürülen ünlüler ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin çağrılmasından şikayetçi oldu

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler, Mehmetçik'e moral olması için Hatay sınır hattına gitti.

Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi sanatçıların bulunduğu heyette milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan ve sunucu Esra Erol da yer aldı.

EBRU POLAT ÇOK ALINDI

Kişisel Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor” sorusunu yönelten Ebru Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok” yorumunda bulundu.

Şarkıcı Demet Akalın da Polat’a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De” ifadelerini kullandı.

Polat, Akalın’ın yorumu üzerine şunları söyledi:

"Evet bizi hiç çağıran yok. Biz de devletimizin yanında olmak, ülkemiz için, askerlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla yan yana olmak istiyoruz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Afrin Ebru Polat

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Şeyma Subaşı ve Serenay Sarıkaya fena pişti oldu

Şeyma Subaşı ve Serenay Sarıkaya fena pişti oldu

Eliz Sakuçoğlu: Bana özel olan her şey hack’lendi

Eliz Sakuçoğlu: Bana özel olan her şey hack’lendi

Cem Yılmaz'ın 180 bin liralık oyuncağı

Cem Yılmaz'ın 180 bin liralık oyuncağı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Afrika'da izdiham yarattı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Afrika'da izdiham yarattı

Nez'den 5. evliliğe yeşil ışık

Nez'den 5. evliliğe yeşil ışık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.