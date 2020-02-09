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Demet Akalın ve Fatih Ürek arasındaki gerilim artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Demet Akalın, önceki gece Okan Kurt ve arkadaşlarıyla Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Akalın, Fatih Ürek'in 'Hira benim yeğenim, neden beddua edeyim' sözlerine sert çıktı.

Demet Akalın ve Fatih Ürek arasındaki gerilim artıyor

Bir dönem aralarından su sızmayan Fatih Ürek ve Demet Akalın arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Önceki gün Arnavutköy'de Okan Kurt ve arkadaşlarıyla beraber olan Demet Akalın, mekan çıkışında basın muhabirlerinin objektiflerine takıldılar.

Demet Akalın ve Okan Kurt'u görünütleyen muhabirler, Fatih Ürek'in "Hira benim yeğenim, neden beddua edeyim?" sözlerini hatırlatması üzerine sinirlenerek: "Aman ağabey! Benim kızım kimsenin yeğeni değil. Sormayın artık, bizde gidelim." ifadelerini kulandı.

Geçtiğimiz günlerde ablasını kaybeden Fatih Ürek, cenazesine gelmeyen Demet Akalın'a tepki koymuştu. Ürek, Akalın için, ""Dedikocudu. Kafasında tilkiler dolaşıyor" sözlerini sarf etti.

Demet Akalın da Ürek'e "Tatile götürdüm, arkamdan dedikodu yaptın. Çocuğuma beddua ettin" sözleriyle yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Fatih Ürek ve Demet Akalın,

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