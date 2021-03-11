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Demet Akbağ açıkladı! Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek

11.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Demet Akbağ açıkladı! Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği Demet Akbağ açıkladı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Demet Akbağ dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Demet Akbağ yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu "Çok ağladım" dedi.

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Tv100'ün haberine göre; Akbağ acı gerçeği de o sırada açıkladı. Demet Akbağ açıklamasında "Kalp zaten problemliydi. Bir de kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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Demet Akbağ Rasim Öztekin
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