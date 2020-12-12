Demet Akbağ ve Evrim Alasya Akrep dizisindeki rolleriyle şaşırttı! Akrep 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterini canlandırmıştı. Dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Alasya, bu defa Demet Akbağ'la birlikte Akrep dizisinde başrol oynamaya başladı. Evrim Alasya canlandırdığı Ferda Kendirci ile bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıktı.

Geçmiş günahların intikamını almaya yeminli olan Ferda yaptıklarıyla diziye damga vurdu.



Demet Akbağ da yıllar sonra ekrana döndüğü Akrep dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor.

Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrolünde usta aktör Bekir Aksoy ve genç kuşağın yetenekli ismi Yusuf Çim de yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akrep dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Evrim Alasya'nın yeni rolüyle ilgili de çok sayıda yorum yapıldı. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları:





