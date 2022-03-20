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Demet Evgar'ın çok konuşulan gelinliği annesinin çıktı!

20.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz akşam altı yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. 3.5 aylık hamile olan oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Demet Evgar'ın çok konuşulan gelinliği annesinin çıktı!

Son olarak geçtiğimiz yıl final yapan 'Alev Alev' dizisinde rol alan Demet Evgar ile Levent Babataş, aile arasında kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

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3.5 aylık hamile olan Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

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DÜĞÜN YAZA

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.

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SARI BOTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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Demet Evgar
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