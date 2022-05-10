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Demet Evgar karnına kına yaptı! Anneliğe geçiş kutlaması olay oldu

10.05.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Demet Evgar hamileliğinin altıncı ayında 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Karnına kına yakan Evgar arkadaşlarıyla pozlarını paylaşınca dikkat çekti.

Demet Evgar karnına kına yaptı! Anneliğe geçiş kutlaması olay oldu

Demet Evgar hamile kaldıktan sonra Levent Babataş ile evlenmişti. Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan 41 yaşındaki oyuncu kızına Mavi adını verecek. Kızına verdiği 'Mavi' adını hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olduğu için tercih ettiği konuşulan Evgar, 'Mavi' ismini eşi Levent Babataş'la kararlaştırdıklarını söyledi.

"Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani" diyen Demet Evgar Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'Anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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RİTÜELDEN PAYLAŞTI

Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan 'Mavi'yi neşe içinde çağırdı. Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi. Ritüele katılan isimler, bebek için güzel temennilerini dile getirdi.

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Demet Evgar karnına kına da yaktı. Oyuncu, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Evgar, paylaşımına, "Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notunu düştü.

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Demet Evgar
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