Demet Evgar: Yaşadığım hayata şükrediyorum

Star TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen Avlu dizisinde Deniz’i oynayan Demet Evgar, önceki gün Rumelihisarı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Hürriyet’in haberine göre, muhabirlerin “Hapishanedeki çekimler sizi etkiliyor mu” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evime her geldiğimde yaşadığım hayata şükrediyorum.”

Komedi oyuncusu imajıyla akıllarda yer edinmişken Avlu dizisindeki performansıyla her rolün oyuncusu olduğunu kanıtlayan Demet Evgar, daha önce verdiği bir röportajda, “Her rol için kendimden yola çıkıyorum ama kendime başka geçmişler yazarak... Beyin, bu oyuna kanmaya ve hayatına oynadığın rol gibi devam etmeye çok hazırdır tabii. Dikkatli olmak gerek” demişti.

