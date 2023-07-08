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  4. Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç ünlü fenomen Ala Tokel ile görüntülendi! O fotoğraf sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç ünlü fenomen Ala Tokel ile görüntülendi! O fotoğraf sosyal medyayı salladı

08.07.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giyim tarzı ve ayakkabılarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay Demet Özdemir ile 8 aylık evliliğini sonlandırmıştı. Aşk açıklamasıyla kafaları karıştıran Koç'un ünlü fenomen Ala Tokel ile aşk yaşadığı iddiası çok konuşulmuştu. Çıkan haberlerle ünlü fenomen dalga geçmişti. Ancak ünlü ikili havalimanında görüntülendi. O fotoğraf sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Oğuzhan Koç ve ünlü oyuncu Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 8 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede bitmişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift sık sık magazin gündeminde konuşuluyor.

Son olarak Oğuzhan Koç aşk açıklamasıyla kafaları karıştırmış ardından ünlü sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülenmişti. Ala Tokel ise, hakkında çıkan haberlerle dalga geçerek Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu ifade etmişti.

ala tokel uorum

Dün akşam; gossippastanew hesabında paylaşılan bir fotoğrafta Ala Tokel ve Oğuzhan Koç'un birlikte havalimanında olduğu görüldü. Daha önce Koç ile husumet yaşayan ınstagram sayfası 'Oğuzhan Koç boykotunda' olduğu için fotoğrafı başka sayfalara servis etti.

oğzuzhan ala

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından aşk iddiaları güçlenmiş oldu. Sosyal medyada; 'Hani komşulardı?', 'Demet'in umrunda mı?', 'İkinci Afra ve Mert vakası' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Ala Tokel ünlü oyuncu ünlü şarkıcı

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