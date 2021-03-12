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Demet Özdemir'den bornozlu poz

12.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Demet Özdemir'den bornozlu poz

Son günlerde aşk hayatıyla gündemde olan Demet Özdemir reklam için bornoz giyip boz verdi. Özdemir'in bornozlu pozuna beğeni yağdı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Ekran Alıntısı

13.12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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